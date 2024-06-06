Sultanbeyli'de Kan Bağışı Organizasyonu Düzenlendi

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Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi, Kızılay Sultanbeyli Şubesi, İlçe Emniyet ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sultanbeyli Müftülüğü tarafından Kent Meydanında kan bağışı organizasyonu düzenlendi.

Sultanbeyli Kaymakamlığı, Sultanbeyli Belediyesi, Kızılay Sultanbeyli Şubesi, İlçe Emniyet ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sultanbeyli Müftülüğü tarafından kan bağışı organizasyonu düzenlendi. Kent Meydanında düzenlenen organizasyon çerçevesinde Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin ile birlikte ilgili kurumların yetkilileri de kan bağışında bulundu. Bu çerçevede Kent Meydanı ile birlikte belediye spor salonu ve kaymakamlık önünde kan bağışı çadırı kuruldu. Bu üç noktada oluşturulan alanlarda 09: 00 - 19: 00 saatleri arasında kan bağışları alınıyor. - İSTANBUL