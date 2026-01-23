Sultanbeyli kart 35 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sultanbeyli kart 35 bin kişiye ulaştı

Sultanbeyli kart 35 bin kişiye ulaştı
23.01.2026 12:07  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş tarafından hayata geçirilen Sultanbeyli Kart projesi, sosyal hayata katılımı artırmak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla yoğun ilgi görüyor. Kart, belediyeye bağlı sosyal tesislerde yüzde 20 indirim sağlıyor.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirdiği "Sultanbeyli Kart" projesi yoğun ilgi görüyor. Kısa sürede 35 bin kullanıcıya ulaşan kart, belediyeye bağlı tüm sosyal tesis ve kafelerde yüzde 20 indirim ayrıcalığı sunuyor.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Sultanbeyli Kart uygulaması, ilçede büyük bir memnuniyetle karşılandı. Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın göreve gelmesiyle birlikte hayata geçirilen proje kapsamında, kart sahibi olan 35 bin Sultanbeylili, belediye bünyesindeki kafe ve sosyal tesislerdeki hizmetlerden yüzde 20 indirimli olarak faydalanmaya başladı.

35 bin kişilik büyük bir aileyiz

Projenin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, uygulamanın yalnızca ekonomik bir destek aracı olmadığını, aynı zamanda hemşehrilik hukukunu güçlendiren bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Tombaş, 35 bin üyeye ulaşan Sultanbeyli Kart ailesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçim zamanı söz verdiğimiz Sultanbeyli Kart projemizi hayata geçirip 35 bin kişiye dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sultanbeyli kart; bu ailenin ortak paydasını büyüten, hemşehrilerimizin şehirle kurduğu bağı güçlendiren kıymetli bir projedir. Kart sahibi olan tüm vatandaşlarımız, belediyemize ait kafe ve sosyal tesislerde bu ailenin bir ferdi olarak avantajlardan yararlanabiliyor. Sosyal tesislerimiz; hemşehrilerimizin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve şehrin hayatına canlılık katan önemli buluşma alanlarıdır. Bu alanların daha aktif kullanılması bizleri mutlu ediyor."

Online başvuru ve ücretsiz teslimat

Vatandaşların karta erişimini kolaylaştırmak için başvuru süreçlerini dijitalleştirdiklerini belirten Başkan Tombaş, "Hemşehrilerimizin bu imkandan kolayca faydalanabilmesi için başvuruları erişilebilir ve pratik bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız belediyenin resmi internet adresi üzerinden başvurularını rahatlıkla yapabilir ve Sultanbeyli Kart'ımızı ücretsiz teslim alabilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Tombaş, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanbeyli kart 35 bin kişiye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:57:33. #7.11#
SON DAKİKA: Sultanbeyli kart 35 bin kişiye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.