Sultanbeyli kart 35 bin kişiye ulaştı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın sosyal belediyecilik vizyonuyla hayata geçirdiği "Sultanbeyli Kart" projesi yoğun ilgi görüyor. Kısa sürede 35 bin kullanıcıya ulaşan kart, belediyeye bağlı tüm sosyal tesis ve kafelerde yüzde 20 indirim ayrıcalığı sunuyor.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak ve aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan Sultanbeyli Kart uygulaması, ilçede büyük bir memnuniyetle karşılandı. Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın göreve gelmesiyle birlikte hayata geçirilen proje kapsamında, kart sahibi olan 35 bin Sultanbeylili, belediye bünyesindeki kafe ve sosyal tesislerdeki hizmetlerden yüzde 20 indirimli olarak faydalanmaya başladı.

35 bin kişilik büyük bir aileyiz

Projenin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, uygulamanın yalnızca ekonomik bir destek aracı olmadığını, aynı zamanda hemşehrilik hukukunu güçlendiren bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Tombaş, 35 bin üyeye ulaşan Sultanbeyli Kart ailesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçim zamanı söz verdiğimiz Sultanbeyli Kart projemizi hayata geçirip 35 bin kişiye dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sultanbeyli kart; bu ailenin ortak paydasını büyüten, hemşehrilerimizin şehirle kurduğu bağı güçlendiren kıymetli bir projedir. Kart sahibi olan tüm vatandaşlarımız, belediyemize ait kafe ve sosyal tesislerde bu ailenin bir ferdi olarak avantajlardan yararlanabiliyor. Sosyal tesislerimiz; hemşehrilerimizin bir araya geldiği, sosyalleştiği ve şehrin hayatına canlılık katan önemli buluşma alanlarıdır. Bu alanların daha aktif kullanılması bizleri mutlu ediyor."

Online başvuru ve ücretsiz teslimat

Vatandaşların karta erişimini kolaylaştırmak için başvuru süreçlerini dijitalleştirdiklerini belirten Başkan Tombaş, "Hemşehrilerimizin bu imkandan kolayca faydalanabilmesi için başvuruları erişilebilir ve pratik bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız belediyenin resmi internet adresi üzerinden başvurularını rahatlıkla yapabilir ve Sultanbeyli Kart'ımızı ücretsiz teslim alabilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL