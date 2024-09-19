Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseri ile Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseri ile Başlıyor

Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseri ile Başlıyor

Sultanbeyli Belediyesi, 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu'nu Yücel Arzen Konseri ile açacak. Başkan Ali Tombaş, her yaş grubuna hitap edecek etkinliklerin düzenleneceğini belirterek, tüm vatandaşları kültürel etkinliklere davet etti.

19.09.2024 13:27  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseri'yle başlıyor. Yeni sezonun dolu dolu geçeceğini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Eğitimlerden sanat kurslarına, söyleşilerden tiyatrolara kadar her yaş grubuna hitap edecek çeşitli etkinliklerimizle dolu dolu bir kültür sanat sezonu yaşayacağız" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 21 Eylül Cumartesi günü 2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseri'yle başlayacağını açıkladı. Sultanbeyli Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek açılış programı saat 18.00'de başlayacak.

Her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler

7'den 70'e herkese hitap edecek içeriklere önem verdiklerini vurgulayan Başkan Ali Tombaş, "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle 2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu'nu açıyoruz. Eğitimlerden sanat kurslarına, söyleşilerden tiyatrolara kadar dolu dolu bir kültür sanat sezonu yaşayacağız. Her yaş grubundan vatandaşlarımıza hitap edecek etkinlikler oluşturmaya özen gösterdik. Kapımız tüm sanatseverlere açık. Sanatı besleyen, bu tür etkinliklerin devamlılığını sağlayan şüphesiz onun takipçileridir. Tüm vatandaşlarımızı kültürel etkinliklerimize davet ediyorum. Büyük bir mutlulukla açacağımız 2024-2025 Kültür Sanat Sezonumuz, Sultanbeyli'mize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Sultanbeyli Kitap Fuarı başlıyor

Ayrıca 21 Eylül'de 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın da başlayacağını ifade eden Tombaş, "Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur konuğu olarak katılacağı kitap fuarımızın açılışını da 21 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin önde gelen 80 yayınevi, 150 yazar, söyleşiler ve imza etkinlikleriyle dopdolu geçecek kitap fuarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Yücel Arzen, Etkinlikler, Ali Tombaş, Kültür, Sanat, Müzik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseri ile Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseri ile Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement