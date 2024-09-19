Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseri ile Başlıyor

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2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseri'yle başlıyor. Yeni sezonun dolu dolu geçeceğini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Eğitimlerden sanat kurslarına, söyleşilerden tiyatrolara kadar her yaş grubuna hitap edecek çeşitli etkinliklerimizle dolu dolu bir kültür sanat sezonu yaşayacağız" dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 21 Eylül Cumartesi günü 2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu Yücel Arzen Konseri'yle başlayacağını açıkladı. Sultanbeyli Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek açılış programı saat 18.00'de başlayacak.

Her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler

7'den 70'e herkese hitap edecek içeriklere önem verdiklerini vurgulayan Başkan Ali Tombaş, "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle 2024-2025 Sultanbeyli Kültür Sanat Sezonu'nu açıyoruz. Eğitimlerden sanat kurslarına, söyleşilerden tiyatrolara kadar dolu dolu bir kültür sanat sezonu yaşayacağız. Her yaş grubundan vatandaşlarımıza hitap edecek etkinlikler oluşturmaya özen gösterdik. Kapımız tüm sanatseverlere açık. Sanatı besleyen, bu tür etkinliklerin devamlılığını sağlayan şüphesiz onun takipçileridir. Tüm vatandaşlarımızı kültürel etkinliklerimize davet ediyorum. Büyük bir mutlulukla açacağımız 2024-2025 Kültür Sanat Sezonumuz, Sultanbeyli'mize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

Sultanbeyli Kitap Fuarı başlıyor

Ayrıca 21 Eylül'de 8. Sultanbeyli Kitap Fuarı'nın da başlayacağını ifade eden Tombaş, "Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur konuğu olarak katılacağı kitap fuarımızın açılışını da 21 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Sultanbeyli Kent Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin önde gelen 80 yayınevi, 150 yazar, söyleşiler ve imza etkinlikleriyle dopdolu geçecek kitap fuarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL