Sultandağı Müftülüğü\'nden Öğrencilere Ramazan Pikniği

Afyonkarahisar Sultandağı Müftülüğü, Ramazan ayı boyunca camilere düzenli olarak katılım sağlayan öğrencileri piknik organizasyonuyla ödüllendirdi. Keyifli geçen etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de manevi bağlarını pekiştirdi.

Sultandağı Müftülüğü, Ramazan ayı süresince camilere düzenli olarak devam eden yaklaşık 250 öğrenci için anlamlı bir etkinliğe imza attı. Sultandağı Kaymakamlığı ve Sultandağı Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen piknik organizasyonu, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Din görevlilerinin de eşlik ettiği etkinlikte öğrenciler çeşitli oyunlar oynayıp eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi. Aynı zamanda öğrenciler, din görevlileriyle birebir sohbet etme fırsatı da buldu. Sultandağı Müftülüğü, destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR