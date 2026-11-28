Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçe Kaymakamı Batuhan Kalkan, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

İlçedeki iş yerlerini tek tek gezen Kaymakam Batuhan Kalkan, esnafla bir araya gelerek çalışma şartları ve piyasa durumu hakkında sohbet etti. Vatandaşların da hal ve hatırını soran Kalkan, iletilen talep, istek ve önerileri not alarak çözüm noktasında ilgili kurumlarla gerekli koordinasyonun sağlanacağını ifade etti.

Ziyaretleri kapsamında tüm esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Kaymakam Kalkan'ın saha ziyaretlerinin ilçe genelinde devam edeceği belirtildi.