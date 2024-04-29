Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
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Yerel

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Muhtarlarla Buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Muhtarlarla Buluştu

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçilen muhtarlarla bir araya gelerek, başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Dursun, 'Bu yeni dönemde hep birlikte başarılı ve uyumlu bir çalışma sergileyeceğimizi umuyorum' diye konuştu.

29.04.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde seçilen muhtarlarla bir araya gelerek, başarılarından dolayı tebrik etti. Başkan Dursun, "Bu yeni dönemde hep birlikte başarılı ve uyumlu bir çalışma sergileyeceğimizi umuyorum" diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Sultangazi'nin 15 mahallesindeki muhtarlar da belli oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 2024-2029 yılları arasında görev yapacak muhtarlarla bir araya gelerek, yerel seçimlerde gösterdikleri başarı ve seçilmeleri dolayısıyla kendilerini kutladı. Toplantıda konuşan Başkan Dursun, "Muhtarlarımız ile yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdik. Yeni dönemde de 15 mahallemizin 15'inde muhtarlarımız ile koordineli şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Toplantıda muhtaralar da, Başkan Dursun'u ikinci döneminde yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek mahalleleri hakkında bilgi verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

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