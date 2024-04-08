Sultangazi Belediye Meclisi Yeni Dönemde İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Sultangazi Belediye Meclisi yeni dönemde ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yapılacak tüm çalışmalarda eşitlik, adalet ve hakkaniyete önem vereceklerini söyledi. Başkan Dursun, "Sultangazi'de yaşayan 550 bin insanımıza hep birlikte güzel hizmetler yapacağız" dedi.

Sultangazi Belediyesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra oluşan Meclis, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sultangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen oturumu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun yönetti. Yapılacak tüm çalışmalarda eşitlik, adalet ve hakkaniyete önem vereceklerini söyleyen Dursun, "Sultangazi'de yaşayan 550 bin insanımıza hep birlikte güzel hizmetler yapacağız. Sultangazi'de yapılan yerel seçimler suhulet içerisinde geçtiği için tüm siyasi partilere teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte parti ayrımı olmadan tüm ilçenin konforlu ve huzurlu yaşaması için çalışacağız" dedi. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda Meclis Başkan Vekilliği'ne Cemil Keskin seçildi.

Oturumda ayrıca başkanlık divanı, belediye encümeni ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Marmara Belediyeler Birliği ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyelerinin de seçimi yapıldı. - İSTANBUL