Sultangazi Belediyesi Deprem Sonrası Destek Faaliyetlerini Sürdürüyor

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Sultangazi Belediyesi, komşularının yanında olmaya devam ediyor. Depremin hemen ardından kriz koordinasyon merkezini aktif hale getiren belediye, hızlı bir şekilde sahaya inerek ilçedeki toplanma alanlarında vatandaşlara çorba, çay ve simit ikramında bulundu.

SAK-E (Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi) ilçe genelinde süratle kontrollerde bulunduktan sonra ikram faaliyetlerine destekte bulundu. Belediye ekipleri, özellikle ilk saatlerde evlerinden endişe ile çıkan, açık alanlarda toplanan vatandaşlara moral olmak ve destek vermek amacıyla sıcak ikramlarda bulundu. Mobil ikram aracıyla da hizmet veren ekipler, ilk andan itibaren vatandaşların yanında kalarak desteklerini sürdürdü.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaptığı açıklamada deprem gibi afet anlarında en büyük gücün birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. Başkan Dursun, "Komşularımızın yaşadığı endişeyi en aza indirmek, onları yalnız hissettirmemek için tüm ekiplerimizle sahadayız. İlk andan itibaren kriz masamızı kurduk, ilgili tüm birimlerimizle süreci yakından takip ediyoruz. Sıcak bir çorba, bir bardak çay belki büyük bir şeyi değiştirmez ama bir nebze olsun yüreklere dokunabilirse ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Sultangazi Belediyesi, afet ve acil durum planı çerçevesinde hızlı müdahale, koordinasyon ve destek hizmetleriyle bir kez daha örnek bir çalışma ortaya koydu. Belediye yetkilileri, ihtiyaç duyulduğu sürece sıcak ikramların devam edeceğini belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - İSTANBUL