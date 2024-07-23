Sultangazi Belediyesi Gençlere Yüzme Eğitimi Veriyor

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Sporun her türüne destek veren Sultangazi Belediyesi, ilçede yüzme bilmeyen kalmasın diye gençleri yüzme havuzlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Etkinlik alanına bulunan havuzlarda 7-14 yaş aralığındaki çocuklara, temel yüzme eğitimi veriliyor.

Sultangazi Belediyesi, gençleri yüzmeye teşvik etmeyi sürdürüyor. Çocukların yaz aylarını verimli geçirmesi için Sultangazi Etkinlik Alanı'na kurulan kız erkek yüzme havuzlarında 7-14 yaş aralığındaki gençlere temel yüzme eğitimi veriliyor. Böylece fiziksel ve psikolojik pek çok yararı bulunan yüzmeye ilginin daha da artması sağlanıyor.

900 öğrenci ders alıyor

Yüzme hocaları, çocuklara suyun üzerinde nasıl duracaklarını öğretmekle işe başlıyor. Kısa sürede öğrenciler yüzmeyi tamamen öğrenerek kendi başlarına yüzecek hale geliyor. Yaz döneminde eğitimlerine başlayan 900 öğrenci, gruplar halinde haftada iki gün yüzme eğitimi alarak profesyonel bir yüzücü olmak için gayret gösteriyor. Yüzme eğitmenleri, haftanın 6 günü öğrencilere yüzme dersi veriyor. Yaz sonunda eğitimlerin tamamlanmasının ardından başarılı öğrenciler, kültür ve gençlik merkezlerindeki kapalı yüzme havuzlarına alınarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanıyor. Kapalı yarı olimpik havuzlarda verilen eğitimlerle profesyonel yüzme takımı oluşturuluyor.

Hizmet tesislerinde eğitime devam

Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi ile Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi kapalı yüzme havuzunda ise yüzme eğitimleri devam ediyor. 7-40 yaş aralığındaki Sultangazililer burada aldıkları eğitimlerle profesyonel bir yüzücü olmak için gayret gösteriyor. Başvurular www.sultangazi.bel.tr üzerinden alınıyor.

"Biz belediye olarak gençlerimizin her spor dalıyla buluşması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz"

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yüzme, tüm vücudun her noktasını aynı anda çalıştıran mükemmel bir spordur. Gençlerimizin tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmesi için etkinlik alanımıza havuz kurduk. Burada 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımızın su fobilerini yenerek yüzmeyi öğrenmelerinin yanı sıra profesyonel bir yüzücü olmaları için de teşvik ediyoruz. Burada başarılı olan istekli gençlerimizin kapalı yüzme havuzlarında eğitimlerine devam etmesini sağlıyoruz. Biz belediye olarak gençlerimizin her spor dalıyla buluşması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Ailelerimizden de çocuklarını spora yönlendirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL