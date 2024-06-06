Sultangazi Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Programı Düzenledi - Son Dakika
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Yerel

Sultangazi Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Programı Düzenledi

Sultangazi Belediyesi tarafından annelerin gönüllerine dokunan 'Hoş Geldin Bebek' programı düzenlendi. 300 anne ve bebeğin bir araya geldiği programda, çocuklar animatör eşliğinde gönüllerince eğlendi.

06.06.2024 17:18
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Sultangazi Belediyesi tarafından annelerin gönüllerine dokunan 'Hoş Geldin Bebek' programı düzenlendi. 300 anne ve bebeğin bir araya geldiği programda, çocuklar animatör eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Sultangazi Belediyesi tarafından annelerin gönüllerine dokunan 'Hoş Geldin Bebek' programı düzenledi. İlçede ikamet eden 300 bebek ve annesi, Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen programda buluştu. Programa, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun katıldı. 'Hoş Geldin Bebek' programında annelere içerisinde kıyafet, çorap, şampuan, ıslak mendil, tırnak makası, ateş ölçer, çıngırak, biberon ve oyuncağın da bulunduğu bebek çantaları hediye edildi. Öte yandan, programa katılan çocuklar animatör eşliğinde gönüllerince eğlendi.

"11 bin 500 anneye ve bebeğine ulaştık"

Projeyle 11 binden fazla anne ve bebeğe ulaştıklarının altını çizen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Eşim Tuba Hanım'ın Sultangazi'nin güzel anne ve bebekleriyle yakından ilgilendiği program Hoş geldin Bebek, güzel bir başarı yakaladı. Programla 11 bin 500 anne ve bebeğine ulaştık. Rakamlardan daha önemlisi onlarca ailemizin gönlüne dokunduk. Bütün gayretimiz bundan ibaret. Sizlerle bir araya gelerek gönül bağları kurmaya, derdiniz sıkıntılarınız varsa onu anlamaya, sormaya gayret gösteriyoruz. Biz kalabalık ve özel bir aileyiz. Tuba Hanım ve ekibine de bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bebeğimle bana farklı bir atmosfer oldu"

Programı çok beğendiğini dile getiren Dilek Kudal, "Belediye başkanımıza böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bebeğimle bana farklı bir atmosfer oldu. Belediye başkanımızla sohbet edip fotoğraf çekildik. Başkanımız zaten gençlere ve kadınlara çok öncelik veriyor. Başkanımız çok aktif" dedi.

"Başkanımızdan memnunuz"

Belediye başkanından memnun olduğunu belirten Semra Altundağ ise, "Buraya kızımla geldim. Kızım burada çeşitli etkinliklere katıldı. Programdan memnun kaldık. Belediye başkanını çocuklarım çok seviyor. Her etkinliğe katılıyoruz. Çocuklarım her zaman başkanımızın yanındalar. Başkanımızdan memnunuz" şeklinde konuştu.

"Program çok güzeldi"

Güzel vakit geçirdiğini söyleyen Almina Erdoğan ise, "Palyaçolarla vakit geçirip oyun oynadık. Yüzümü boyattım. Sonra hediyelerimi aldım. Program çok güzeldi. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Programı Düzenledi - Son Dakika

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