Sultangazi Belediyesi'nin kar mesaisi sürüyor

19.01.2026 15:34  Güncelleme: 15:37
Sultangazi Belediyesi, etkili olan kar yağışına karşı ana arterlerde ve yoğun trafik noktalarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. 220 personel ve 55 iş makinesi ile 7/24 sahada görev yapan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için canla başla çalışıyor.

Sultangazi Belediyesi, dün geceden itibaren etkili olan kar yağışından sonra vatandaşların mağduriyet yaşamaması için teyakkuza geçti. Ana arterlerden başlayarak caddelerde kar küreme çalışmaları gün boyu devam ederken trafik ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda tuzlama çalışmaları yapıldı.

Sultangazi Belediyesi, gece saatlerinden itibaren etkisini daha da artıran kar yağışına karşı yürüttüğü çalışmalarda hız kesmiyor. Belediye ekipleri, herhangi olumsuzluk yaşanmaması, yolların kapanmaması ve buzlanmaması adına kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

220 personel sahada

Karla mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekipleri tam teçhizatlı bir şekilde sahada bulunuyor. Ekipler, vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması ve trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına sahada görev yapıyor. İlçedeki 15 mahallede iki vardiya olmak üzere toplam 220 personel, 7/24 sahada çalışmalara katılıyor.

55 iş makinesi görevde

Karla mücadele kapsamında 25 kazıyıcı yükleyici, 7 kar küreme aracı, 2 kar küreme aparatlı araç, 1 greyder, 1 ekskavatör, 1 komatsu, 18 tuzlama kamyonu ve kamyonet olmak üzere toplam 55 iş makinesi çalışmalara katılıyor. Minibüs ve otobüs güzergahlarının geçtiği ana arterlere öncelik verilirken trafik sirkülasyonun yoğun olduğu caddelerde de kar küreme çalışmaları gün boyu devam edecek. Ardından buzlanmayı engellemek adına tuzlama çalışması yapılıyor.

Tuz çuvalları dağıtıldı

Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışı sonrası kullanılması için kamu kurumları, hastaneler, siteler, camiler ve iş yerlerine dağıtılan 2 bin 500 tuz çuvalı da kar yağışının ardından kullanılmaya başlandı. Ayrıca trafik ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda kullanılmak üzere 3 bin ton tuz hazırda bulunduruluyor.

"Ekiplerimizle sahadayız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İlçemizde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sebebiyle ekiplerimiz ve iş makinelerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın kar yağışında bir mağduriyet yaşamaması için ekip arkadaşlarımızla birlikte 15 mahallemizde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. İki vardiya çalışan 220 ekip arkadaşımız ve 55 belediye hizmet aracımız vatandaşlarımızın hizmetinde. Özellikle otobüs ve minibüslerin yol güzergahları olan ana arterlerde yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Olumsuz bir durum yaşanması halinde komşularımız 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezimiz üzerinden bize 24 saat ulaşabilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Sultangazi, Belediye, Trafik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

