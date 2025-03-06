Sultangazi Belediyesi'nden Çocuklara Ramazan Sürprizi: Çat Kapı Tiyatro - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Çocuklara Ramazan Sürprizi: Çat Kapı Tiyatro

Sultangazi Belediyesi\'nden Çocuklara Ramazan Sürprizi: Çat Kapı Tiyatro

Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında okullarda öğrencilere Hacivat, Karagöz, Sultan Dedem ve İbiş karakterleriyle çat kapı tiyatro gösterileri sunarak çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedefleyen etkinlik, masal karakterleri aracılığıyla çocuklara Ramazan'ın önemini eğlenceli bir şekilde anlatıyor.

06.03.2025 16:02  Güncelleme: 16:04
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Ramazan etkinlikleri kapsamında okullardaki öğrencilere çat kapı tiyatro sürprizi yapan Sultangazi Belediyesi, çocuklara unutamayacağı bir gün yaşatıyor. Hacivat ile Karagöz, Sultan Dedem ile İbiş, Ramazan ayı boyunca okulları ziyarete giderek en güzel hikayelerini çocuklar için anlatıyor.

Çocuklara Ramazan'ın manevi iklimini yaşatmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, onlara unutamayacağı bir anı bırakıyor. Çocukların sevdiği masal karakteri Karagöz ile Hacivat ve Sultangazi ile bütünleşen Sultan Dedem ve İbiş, okullara giderek dersteki öğrencilere sürpriz yapıyor. 2. ve 3. Sınıf öğrencilerini ziyaret eden masal karakterleri, çocuklara Ramazan ve orucun önemini anlatarak eğlenirken öğrenmelerine de yardımcı oluyor. Anlattıkları hikayelerle öğrencilere keyifli anlar yaşatan karakterler, onlara hediye olarak Neşeli Ramazan Günlüğüm kitabı veriyor.

"20 bin öğrenciye ulaşacak"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çocuklarımızın Ramazan'ın manasını onların anlayacağı dilde, eğlenerek aktarmak için okullarımızda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile çat kapı tiyatrolar yapıyoruz. Ramazanla özdeşleşen Hacivat Karagöz ile Sultangazi denilince akıllara gelen Sultan Dedem ile İbiş karakterleri Ramazan ayı boyunca çocuklarımızla eğitici ve öğretici hikayelerle bir araya geliyor. 31 okulumuzda toplam 20 bin öğrencimize ulaşmayı hedeflediğimiz "Çat Kapı Tiyatro" gösterimlerimiz öğrencilerimizin de beğenisini kazanıyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Çocuklara Ramazan Sürprizi: Çat Kapı Tiyatro - Son Dakika

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