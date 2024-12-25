Sultangazi Belediyesi'nden Çöp Bırakma Yasağında Genişleme - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Çöp Bırakma Yasağında Genişleme

Sultangazi Belediyesi\'nden Çöp Bırakma Yasağında Genişleme

Sultangazi Belediyesi, sokağa çöp bırakma yasağını 3 mahalleden 6 mahalleye çıkardı. Başkan Abdurrahman Dursun, uygulamanın ilçe genelinde yaygınlaştırılacağını belirtti.

25.12.2024 15:32  Güncelleme: 15:35
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Temiz bir şehir için yoğun bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, sokağa çöp bırakma yasağını genişletti. 3 mahallede uygulanan sokağa çöp bırakma yasağı artık 6 mahallede uygulanacak. Bundan böyle Sultançiftliği, Merkez Habipler ve Yayla Mahallesi'nde de bina önlerine, kaldırımlara ve boş arsalara çöp bırakılmayacak.

Doğayı ve insan sağlığını korumak için ilçe genelinde hummalı bir temizlik çalışması yürüten Sultangazi Belediyesi, kısa bir süre önce 3 mahallede bina önlerine, kaldırımlara ve boş arsalara çöp bırakmayı yasaklamıştı. Cumhuriyet, Eski Habipler ve Malkoçoğlu Mahallesi'nde uygulanan çöp yasağı 3 ayrı mahallede de uygulanmaya başladı. Çöp bırakma yasağı artık Sultançiftliği, Merkez Habipler ve Yayla Mahallesi'nde de geçerli olacak. Çöpünü dışarıya koyan vatandaşlara ise işlem başlatılacak.

"Hedefimiz bütün mahallelerimizde uygulamak"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Daha güzel bir Sultangazi için örnek teşkil edecek bir uygulamayı hayata geçirmiştik. Şimdi de bu uygulamayı daha da genişlettik. Cumhuriyet, Eski Habipler ve Malkoçoğlu Mahallesi olmak üzere 3 mahallemizde bina önlerine, boş arsaya ve kaldırıma çöp bırakma yasağı uygulamasını 6'ya çıkardık. Bundan böyle sokağa çöp bırakma yasağı Sultançiftliği, Merkez Habipler ve Yayla Mahallesi'nde de geçerli olacak. Çöpünü dışarı koyan vatandaşlarımıza işlem başlatacağız. Kısa süre içerisinde uygulamayı daha da yaygınlaştırarak 15 mahallemizin hepsinde hayata geçireceğiz. Böylelikle zamansız çöp çıkarmadan kaynaklanan sorunların da önüne geçmiş olacağız. Bu güzel şehir hepimizin. Lütfen çöp bırakma yasağına uyalım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Çöp Bırakma Yasağında Genişleme - Son Dakika

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