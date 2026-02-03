Sultangazi'de özel bireylere ücretsiz berberlik hizmeti - Son Dakika
Sultangazi'de özel bireylere ücretsiz berberlik hizmeti

03.02.2026 15:33  Güncelleme: 15:37
Sultangazi Belediyesi, Engelliler Merkezi'nde özel bireylere yönelik ücretsiz berberlik hizmeti sunarak sosyal yaşama katkıda bulunuyor. Ayrıca, erkek kuaförlüğü eğitimiyle engelli bireylerin meslek edinmelerine yardımcı oluyor.

Engelli bireyleri sosyal yaşama katmak için birçok hizmet sunan Sultangazi Belediyesi, özel bireyler için verdiği ücretsiz berberlik hizmetiyle beğeni topluyor.

Gençlere birçok imkanı tek bir çatı altında sunan Sezai Karakoç Gençlik, Spor ve Engelliler Merkezi, özellikle engelli bireylere verdiği hizmetlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tesisin içinde bulunan Engelliler Merkezi, özel bireylere ücretsiz berberlik hizmeti veriyor. Randevu alan aileler, buraya gelerek berberlik hizmetinden ücretsiz olarak yararlanıyor.

Kuaförlük eğitimi

Tesiste 18 yaş üzeri özel bireylere erkek kuaförlüğü eğitimi de veriliyor. Böylece özel bireylerin ileride meslek sahibi olmalarının da önü açılmış oluyor.

Özel bireylerin meslek öğrenmelerinin yanı sıra sosyal hayata daha kolay adapte olmalarına katkı sağlayan programla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "İlçemizde özel bireylerimize yönelik güçlü bir çalışma yürütüyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi'nde engelli kardeşlerimize birçok hizmet sunarken, ailelerin de bir nebze yükünü almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tesisimizde berberlik hizmetini de ücretsiz olarak veriyoruz. Özel bireylere ayda bir tanımladığımız berberlik hizmeti komşularımızı da memnun ediyor. Yoğun talepler bizleri de mutlu ediyor. Ayrıca engelli bireylerimize verdiğimiz kuaförlük eğitimi sayesinde onların meslek sahibi olmalarına da katkıda bulunmuş oluyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

