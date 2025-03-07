Sultangazi Belediyesi\'nden Ramazan Etkinlikleri

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin ramazanı en güzel şekilde geçirmesi için rengarenk bir etkinlik programı hazırladı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen ve sevilen isimlerin konuk olduğu programda, ramazanın ilk haftasında Ömer Karaoğlu, ezgi dinletisi ile kalpleri ferahlatırken Sıtkı Aslanhan ve Nurullah Genç, sohbetleri ile yürekleri ısıttı.

İlçe sakinleri için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlayan Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ekranların sevilen yüzlerini ağırlıyor. İftar sonrası etkinliklerinin ilk konuğu ezgi dinletisi ile Ömer Karaoğlu olurken yazar Sıtkı Aslanhan ve Nurullah Genç kendilerine has üsluplarıyla anlattıkları hikayelerle yürekleri ısıttı.

Ünlü isimler Sultangazililerle buluştu

Sevilen sanatçı Ömer Karaoğlu, Ramazan'ın ruhunu yansıtan, manevi yönü güçlendiren ezgilerini Sultangazililer için söyledi. Ezgi dinletisi, dinleyicilerden de tam not aldı. Yazar Sıtkı Aslanhan da iftar sonrası Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Ramazan ayının aile ve çocuklar üzerindeki etkilerini konuşan Aslanhan, çocukların manevi gelişimi ile aile içindeki bağların güçlendirilmesi gibi pek çok konu ele aldı. Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçe sakinleriyle buluşan Yazar-Şair ve Akademisyen Prof.Dr. Nurullah Genç de izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Kalemiyle ruhlara dokunan, dizeleriyle derin anlamlar sunan usta şair Nurullah Genç, en güzel dizelerini Sultangazililer için okudu. Kendine has üslubuyla hikayeler de anlatan Genç, salonu dolduran kalabalığın da beğenisini topladı.

"Ramazan boyunca bütün komşularımızı Ramazan Etkinlik Alanı'na davet ediyorum"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ramazan'ın manevi atmosferini komşularımızla paylaşmak için Ramazan Etkinlik Alanı'nda hem yetişkinler hem de çocuklar için programlar düzenliyoruz. Bir ay boyunca komşularımızın sevdiği, kıymetli isimleri Ramazan Etkinlik Alanı'nda iftar sonrası ağırlıyoruz. Ramazan'ın ilk haftasında da birbirinden kıymetli isimleri siz değerli komşularımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ömer Karaoğlu, Sıtkı Aslanhan ve Nurullah Genç'e eşsiz sohbetleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Ramazan boyunca bütün komşularımızı Ramazan Etkinlik Alanı'na davet ediyorum" dedi. - İSTANBUL