Sultangazi Belediyesi Ramazan Etkinlik Çadırı\'nda Bekir Develi Söyleşisi Düzenledi

Yerel

Sultangazi Belediyesi, Ramazan'ın dolu dolu geçmesi nedeniyle etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Ramazan Etkinlik Çadırı'nda düzenlenen Bekir Develi söyleşine Sultangazililer yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi, Ramazan'ın dolu dolu geçmesi nedeniyle etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Ramazan Etkinlik Çadırı'nda her gün farklı bir program düzenleyen Sultangazi Belediyesi, bu kez TV sunucusu ve yazar Bekir Develi'yi konuk etti. Bekir Develi etkinlik çerçevesinde bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursunda katıldı. Ayrıca Ramazan Etkinlik Çadırı'nda, Sultangazi Belediyesi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) kursiyerleri tarafından üretilen el emeği ürünlerin satışa sunulduğu bir stant bulunurken Sultangazili yazarların kitaplarını okurlarıyla buluştuğu bir stant da yer alıyor.

"166 gün içerisinde son 4 yılda dünyada vuku bulan bütün savaşlarda öldürülmeyen kadar çocuk bugün Gazze'de katledildi"

Söyleşi de Gazze'deki olaylara değinen Develi, "İstatiksel bir çalışma yapıldı ve şu fark edildi ki son 4 yıl da dünyada olan bütün savaşlarda öldürülen çocuk sayısı 12 bin 400'ün üzerinde değil. Bugün 166'ncı gün ve 166 gün içerisinde son 4 yılda dünyada vuku bulan bütün savaşlarda öldürülmeyen kadar çocuk bugün Gazze'de katledildi. Gazzelilerin hemen hemen hepsi Refah'ta 11 kilometrelik alanda sıkışmış durumda. Mısır'da kimse o tarafa geçmesin diye kapıyı kapattı, tel örgüler çekti. Şu an o 11 kilometrede bulunan 2 milyon insanı bombalıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bizim yaptığımız her etkinlik, Ramazan'ın maneviyatına uygun"

Programda konuşan Sultangazi Av. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bu ilçede her Ramazan farklı farklı programlarla sizlerle vatandaşlarımızla iç içe olmaya çalışıyoruz. Bu etkinlik çadırında, 32 tane sivil toplum kuruluşları, derneklerimizi buluşturuyoruz. Saat 20.30'da başlayan çocuk oyunlarımız var. Bizim yaptığımız her iş Ramazan'ın maneviyatına uygun işler. Biz buna özen gösteriyoruz. Sonrasında çeşitli söyleşilerle, şiirlerle, dinletilerle sahura kadar devam eden özel bir etkinlik yapıyoruz. Çocuklar, gençlerimiz eğleniyor. Ramazan ayı boyunca insanlar gelebilecekleri, dostlarıyla bir arada olabilecekleri Ramazan ruhuna uygun işlerle burada buluşabilecek alan burası. Birçok yerden buraya gelen vatandaşlarımız var. Bu bölgede böyle bir etkinliğin olduğunu duyan herkes buraya geliyor. Bu etkinliklerden faydalanıyor. Bizim için güzel bir Ramazan geçiyor. Sadece çadırımızı bu Ramazanda büyüttük. Dijitali de kullanarak led ekranlarımızla daha güçlü hale getirmiş oluyoruz. Sadece Ramazan söyleşilerinden ibadet değil, sahur programları da yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL