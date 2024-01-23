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Sultangazi Belediyesi, Yarıyıl Tatili İçin Dopdolu Etkinlik Programı Hazırladı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi, Yarıyıl Tatili İçin Dopdolu Etkinlik Programı Hazırladı

Sultangazi Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocuklar için birbirinden eğlenceli tiyatrolar, söyleşiler ve gösterilerle dolu bir etkinlik programı hazırladı. Çocuklar hem keyifli zaman geçiriyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor.

Sultangazi Belediyesi, Yarıyıl Tatili İçin Dopdolu Etkinlik Programı Hazırladı
23.01.2024 - 16:52,  Güncelleme: 16:57
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Sultangazi Belediyesi, yarıyıl tatilindeki çocuklar için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Çocuklar; birbirinden eğlenceli tiyatrolar, söyleşiler ve gösterilerle keyifli zaman geçirirken sosyalleşme fırsatı da buluyor.

Sultangazi Belediyesi, miniklerin tatillerini şenlik tadında geçirmesi için harekete geçti. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan çocuklar için eğlenceli bir etkinlik takvimi hazırladı. Cezeri Kültür Sanat ve Teknoloji Sezonu kapsamında tiyatrodan söyleşiye, müzikalden çocuk gösterilerine kadar birçok etkinlik minik izleyicileriyle buluşuyor. Minikler keyifli zaman geçirmenin yanı sıra eğitici ve öğretici etkinliklerle farklı dünyaların kapılarını aralıyor. Etkinlikler minik izleyicilerden ve ailelerinden tam not alıyor.

"Sosyalleşirken keyifli zaman geçiriyorlar"

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Çocukları kültür sanatın büyülü dünyasıyla buluştururken tatillerini en verimli şekilde geçirmeleri için birbirinden keyifli etkinlikler düzenliyoruz. Adeta bir fotoğraf makinesi olan, gördüğü her şeyi uygulayan miniklerimizin tiyatro oyunuyla eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlıyoruz. Aynı zamanda yaşıtlarıyla zaman geçirerek sosyalleşen çocuklarımızın keyifli ve kaliteli zaman geçirmeleri için gayret ediyoruz. Unutmayalım ki; ağaç yaşken eğilir. Şimdiden çocuklarımızı güzel yönlendirmelerle kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturuyoruz. Ara tatilde tüm çocuklarımızı ve velilerini tiyatro oyunlarımıza bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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