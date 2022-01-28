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Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü

28.01.2022 14:34
Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı sürdürüyor. Belediyenin birçok kalemde düzenlediği sosyal yardımlarla geçtiğimiz yılda yüzlerce ailenin yüzü güldü.

Sultangazi Belediyesi, giyimden temizlik malzemesine, sıcak yemekten tekerlekli sandalyeye onlarca kalemde ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Belediye, ilçenin tüm mahallelerinde düzenlediği sosyal yardımlarla geçtiğimiz yıl da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı.

Sosyal yardım ağı

İhtiyaç sahibi vatandaşlar; 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak, internet üzerinden veya belediyeye gelerek yardım başvurusunda bulunabiliyorlar. Ekipler, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra vatandaşlara ihtiyaç duydukları malzemeleri ulaştırıyor. Yardımlar, 15 mahallede de ekipler tarafından düzenli olarak ailelere ulaştırılıyor. Vatandaşlar ayrıca, SUDE'ye (Sultangazi Aile Destek Evi) gelerek giysi, kırtasiye, temizlik malzemesi gibi ürünlerden ihtiyaç duyduklarını rahatlıkla temin edebiliyorlar. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un önem verdiği projelerden olan Sosyal Destek Kartı ise, her ay yapılan belirli miktardaki yüklemelerle, ihtiyaç sahiplerinin bankomat kartı kullanır gibi tüm marketlerden alışveriş yapmalarına olanak sağlıyor. 2021 yılında yaklaşık bin 750 aile Sosyal Destek Kartı'ndan yararlandı.

Sosyal yardımların en önemli başlıklarından birini, 2021 yılında da gıda oluşturdu. İçinde sıvı yağ, un, tahıl gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu yaklaşık 60 bin gıda kolisi ailelere ulaştırıldı. Çölyak hastalarını da unutmayan belediye, glutensiz gıda malzemelerinden oluşan bin 250 yardım paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Ayrıca yemek yapamayacak durumda olan, yalnız yaşayan yaklaşık 700 yaşlı vatandaşa belediye günlük olarak sıcak yemek yardımında bulundu. Sultangazi Belediyesi Kurban Bayramı'nda kurban eti ulaştırdığı 650 aileyi bayram sevincine ortak etti.

Giyim ve temizlik malzemesi

SUDE'ye gelen vatandaşlar, hepsi sıfır ve kaliteli olan onlarca çeşit giysiden dilediklerini alma imkanına sahip oluyor. 2021 yılı boyunca yaklaşık 21 bin giysi yardımı yapıldı. Yine 2021'de belediyenin düzenlediği temizlik malzemesi yardımlarının sayısı da yaklaşık 9.000'i buldu. Tüm bunların yanı sıra Sultangazi Belediyesi, 2021 yılında su baskını, çatı uçması gibi sebeplerle zarara uğrayan vatandaşlara, yaklaşık 400 halı, çekyat, battaniye ve boya malzemesi desteğinde bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bizler, yardımlaşmanın dayanışmanın baş tacı edildiği bir medeniyetin fertleriyiz. İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi komşularımıza gıdadan giyime, sıcak yemek yardımından sosyal destek kartına kadar birçok alanda yardımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İyi günde de zor günde de hep birlikte yan yana, omuz omuzayız." dedi. - İSTANBUL

Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü

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Abdurrahman Dursun, Sultangazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi, yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Son Dakika


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