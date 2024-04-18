Sultangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle \'5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası\' düzenledi

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Sultangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilk ve ortaokul öğrencilerini '5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nda buluşturdu. Turnuvada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Geleceğin mimarı çocukların düşünen, üreten, sorunlar karşısında çözüm bulabilen bireyler yetiştirmek için çalışan Sultangazi Belediyesi, gençleri birbirinden eğlenceli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sultangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile çocukların sosyal ve zeka gelişimlerini desteklemek adına bu yıl 5'incisi olan Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nı düzenledi. İlçedeki 25 ilkokul, 19 ortaokul olmak üzere toplam 44 okulun katıldığı etkinlikte 150 öğrenci yarıştı. Öğrenciler mangala, pentago, qbitz, equlibrio, reverse, küre ve kulami olmak üzere 7 kategoride birinci olmak için ter döktü. Yarışmanın ardından dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödüller takdim edildi

İlkokul kategorisinde birinci İsmetpaşa İlkokulu, ikinci Cumhuriyet İlkokulu, üçüncü ise Cebeci Sultançiftliği İlkokulu oldu. Ortaokullar arasında ise, Sultangazi Ortaokulu birinci, Şehit Hikmet Baysal Ortaokulu ikinci ve Özel Bilgenç Koleji de üçüncü oldu. Ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Dereceye giren öğrenciler, hediye ve madalyalarını Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen'in elinden aldı. Öztürkmen, "Çocuklarımızın okul öncesinden üniversite yıllarına kadar her anlarında yanlarında olmak, onların başarı ve mutluluklarına şahitlik etmek bizler için gurur verici. Bütün gençlerimizin yolları açık, başarıları daim olsun" dedi. - İSTANBUL