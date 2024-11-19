Sultangazi\'de Çöp Bırakma Yasağı Getirildi

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Sultangazi Belediyesi çevre kirliliğinin önüne geçmek için 3 mahallede örnek bir uygulama başlattı. Artık bina önlerine, kaldırımlara ve boş arsalara çöp bırakmak yasaklandı. Yasağa uymayanlara para cezası uygulanacak. Uygulamanın kısa sürede tüm mahallelerde hayata geçmesi planlanıyor.

Daha temiz bir Sultangazi için çalışmalarını sürdüren Sultangazi Belediyesi örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden olan Sultangazi'nin 3 mahallesinde sokağa çöp bırakma yasağı uygulaması başlatıldı. Bina önlerine, kaldırımlara ve boş arsalara çöp bırakılmayacak. Vatandaşlar çöplerini sokaklara sık aralıklarla bırakılan konteynerlere atacak. Aksi halde çöpünü dışarıya atana idari para cezası uygulanacak.

Belediye ekipleri uygulamanın başlatıldığı Cumhuriyet, Eski Habipler ve Malkoçoğlu Mahallesi'nde sürekli olarak denetimde buluyor. Çöp atma yasağının en kısa sürede 15 mahallede de uygulanması planlanıyor.

Çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliğine yol açan çöplere karşı vatandaşın daha duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Temiz bir dünyada yaşamak istiyorsak işe önce kendi evimizin önünden başlayacağız. Daha güzel bir Sultangazi için örnek teşkil edecek bir uygulamayı hayata geçirdik. Cumhuriyet, Eski Habipler ve Malkoçoğlu Mahallesi olmak üzere 3 mahallemizde bina önlerine, boş arsaya ve kaldırıma çöp bırakma yasağı uygulamasını başlattık. Artık çöpünü dışarı koyan vatandaşlarımıza işlem başlatacağız. Kısa süre içerisinde uygulamayı daha da yaygınlaştırarak 15 mahallemizin hepsinde hayata geçireceğiz. Böylelikle zamansız çöp çıkarmadan kaynaklanan sorunların da önüne geçmiş olacağız. Sultangazi hepimizin. Hepimize büyük iş düşüyor" diye konuştu. - İSTANBUL