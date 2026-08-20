Sultangazi'de Kedi Tartışması

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir kişi, sokaktaki çok sayıda kedi ile yerlere dökülen mamaların kötü koku ve çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek ekiplere ihbarda bulundu. Kedilerin barınağa götürülmesini isteyen kişi ile iki kadın komşusu arasında çıkan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta çok sayıda yavru kedi bulunmasından ve çevreye dökülen mamalardan rahatsız olan bir kişi, kötü koku ve görüntü oluştuğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Kedilerin barınağa götürülmesi için ekiplere haber verdiği öne sürülen kişi ile buna karşı çıkan iki kadın komşusu arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların sokakta karşılıklı olarak tartıştığı anlar yer aldı.