Sultangazi'de küçük kız, okul arkadaşının balkonda İstiklal Marşı okumasına eşlik etti - Son Dakika
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Yerel

Sultangazi'de küçük kız, okul arkadaşının balkonda İstiklal Marşı okumasına eşlik etti

Sultangazi'de yaşanan olayda, 7 yaşındaki Cemre Erkan, karşı binadaki okul arkadaşının balkonda İstiklal Marşı okuduğunu duyunca balkona koşarak eşlik etti. Baba Oğuz Erkan ise o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, küçük kızların birlikte İstiklal Marşı okuduğu anlar yer alıyor.

09.05.2024 12:32
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Sultangazi'de karşı binadaki okul arkadaşının balkonda İstiklal Marşı okuduğunu duyan küçük kız, balkondan arkadaşına eşlik etti. İstiklal Marşı okuyan küçük kızların o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte kahvaltı yapan 7 yaşındaki Cemre Erkan, dışarıdan gelen sesleri duyunca hızla kalkarak balkona koştu. Duruma anlam veremeyen baba Oğuz Erkan ise, odanın penceresinden bakınca kızı Cemre ve karşı binada oturan okul arkadaşının, birlikte İstiklal Marşı okuduklarını fark etti. Bunun üzerine cep telefonunu çıkartan Erkan, o anları kayıt altına aldı. Küçük kızların birlikte İstiklal Marşı okuduğu anlar görenleri gülümsetti.

"Kızımda İstiklal Marşı'na karşılık verince bu görüntüleri çok hoşuma gitti"

Yaşanan olayı anlatan baba Oğuz Erkan, "Sabah ailem ile birlikte kahvaltı yaparken sokaktan bir ses geldiğini duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Biz kahvaltıya devam ederken, Cemre sofradan hemen kalktı ve mutfağın balkonuna koştu. Bende o an neden koştuğunu anlamadım ve hemen odadaki camdan Cemre'ye baktım. Karşı komşumuzun kızı, İstiklal Marşı okuyormuş duyunca çok hoşumuza gitti. Sonra Cemre'de İstiklal Marşı okuyan arkadaşına karşılık verdi. Aynı zamanda okuldan da arkadaşlar. Kızımda İstiklal Marşı'na karşılık verince bu görüntüleri çok hoşuma gitti. Hatta bir süre sonra karşı komşumuzun kızı bazı notaları eksik okurken, Cemre düzeltmeye başladı ve güzel bir görüntü ortaya çıktı. Bizde çok büyük keyif aldık dinlerken. Bende sosyal medyada yayınlamak için video kaydı aldım. Çokta keyifli bir kayıt idi bizim için. ve bunu sosyal medyada yayınladım. Hatta yerel televizyon kanalları var bizim ilçemizde onlara takdim ettim, etiketledim. ve sonra çok güzel izlendi, video beğenildi. Güzel bir anı olarak biz sakladık, çok keyif aldık" dedi.

"İstiklal Marşı'nı okuması için yardım ettim"

7 yaşındaki Cemre Erkan ise, "Arkadaşım İstiklal Marşı okuyordu. Bende sesini duydum ve hemen cama koştum. Sonra arkadaşım İstiklal Marşı'nı yanlış okuyordu. Ben de arkadaşıma yardım ettim okuması için" dedi.

O anlar kamerada

7 yaşındaki Cemre Erkan dışarıdan gelen sesi duyarak balkona koşup İstiklal Marşı okuyan arkadaşına eşlik ederken, ne olduğunu anlamak için camdan bakan baba Oğuz Erkan ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde karşı binada oturan küçük kızın İstiklal Marşı okuduğu, Cemre'nin ise arkadaşına eşlik ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de küçük kız, okul arkadaşının balkonda İstiklal Marşı okumasına eşlik etti - Son Dakika

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