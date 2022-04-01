Sultangazi'de "Sahne Senin" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi'nin 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Sahne Senin", edebiyat tutkunlarını sahneyle buluşturdu. Çocuk, genç, yaşlı her yaştan Sultangazilinin şiir, hikaye ve masal gibi eserlerini seslendirdiği program dinleyicilerden yoğun beğeni aldı.

Sultangazi Belediyesi kültür ve sanatın nabzını tutmaya devam ediyor. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu çerçevesinde Sultangazililerle buluşan Sahne Senin etkinliği, katılımcılarına edebiyat dolu bir deneyim sundu. Etkinlik, Sultangazi Belediyesi'nin geleceğin edebiyatçılarını yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği Yazı Akademisi tarafından organize edildi. Miniklerin seslendirdiği masallar yüzleri gülümsetirken gençlerin ve yaş almış büyüklerin okuduğu şiir ve hikayeler yer yer hüzünlendirdi, yer yer düşündürdü. Sultangazililerin edebiyatın güzel dünyasıyla buluştuğunu söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sahne, kıymetli komşularımızındı. Çok güzel eserler dinledik. Sultangazi'de edebiyat alanında büyük bir potansiyel olduğunu bir kez daha gördük. Bizler de, Sultangazimizi edebiyat ve kitaplar aracılığıyla kültürde de bir Sultanşehir yapmak için, kıymetli komşularımıza destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL