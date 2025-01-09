Sultangazi\'de Yazar Sibel Oğuz ile Kitap Sohbeti

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Sultangazi Belediyesi, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında, Yazar Sibel Oğuz'u konuk etti. Kafede Kitap Sohbet Günlüğü adlı kadınlara özel söyleşi, katılımcıların beğenisini topladı.

Sultangazi Belediyesi, tiyatro, seminer, söyleşi, konser, çocuk etkinliği gibi bir çok etkinliği ilçe halkıyla buluşturmayı sürdürüyor. Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu birbirinden kıymetli konukları ağırlamaya devam ediyor.

Bu kez Yazar Sibel Oğuz, Hanzala Kültür Sanat ve Özgürlük Sezonu kapsamında Sultangazilili kadınlarla bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa kadınların ilgisi yoğun oldu. Sibel Oğuz, salondakileri kitapların büyülü dünyasında kısa bir yolculuğa çıkardı. Yazdığı kitapların serüvenini de kendine has üslubuyla anlattı. - İSTANBUL