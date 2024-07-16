Sultangazi'de Yıkım Çalışması Sırasında Hasar Gören Bina Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Sultangazi'de Yıkım Çalışması Sırasında Hasar Gören Bina Havadan Görüntülendi

Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan bir yıkım çalışması sırasında hasar gören 6 katlı bina havadan görüntülendi. Duvarı yıkılan binada yaşayan Ahmet Hasan İlbasan, eşyalarının hasar gördüğünü ve bebeğinin beşiğinin üzerine büyük bir beton kütlesi düştüğünü belirtti. Firma tarafından duvarların yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

16.07.2024 15:06
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Sultangazi 'de yıkım çalışması sırasın da hasar gören 6 katlı bina havadan görüntülendi. Duvarı yıkılan Ahmet Hasan İlbasan, "Neye uğradığımıza şaşırdık açıkçası. Eşyalarımız hasar gördü. Bebeğimizin beşiğinin üzerine büyük bir beton kütlesi düştü" dedi.

İstanbul ilçesi Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde dün kentsel dönüşüm projesi kapsamında bir bina yıkımına başlamıştı. Bu sırada bitişikteki 6 katlı bina zarar görmüştü. Duvarı yıkılan 4 dairenin içi tuğla parçaları ile dolarken, eşyalar zarar görmüştü. Bugün duvarı yıkılan dairenin içi ve binanın son hali havadan görüntülendi. Firma tekrar duvarların yapılması için çalışma başlatıldığı görüldü.

"Neye uğradığımıza şaşırdık açıkçası"

Duvarı yıkılan Ahmet Hasan İlbasan "12.00 sıralarında kahvaltımızı yaptıktan sonra kahvaltımızı topluyorduk. Daha sonrasında da bebeği beşikten aldık. Sonrasında bir gürültü evimizin içine girdi ve toz yığınıyla karşılaştık. Neye uğradığımıza şaşırdık açıkçası. Daha sonrasında evin arasına çıktığımızda toz yığını bütün evimizi kaplamıştı ve evden çıkmak durumunda kaldık. Evde 6 kişiydik ve kalabalık bir aileydik bir de 5 aylık bebeğimiz bulunuyordu. Zaten bebeğimizin beşiğinin üzerine büyük bir beton kütlesi düştü. 20 dakika daha orada yatsa bebeğimiz üstünde bir beton kütlesi olacaktı ve ağzımıza almak istemediğimiz sonuçlarla karşılaşacaktık. Şu anda odamızdaki duvarımız örülüyor. Eşyalarımız büyük hasar gördü. Yatağımız atılmak zorunda kaldı. Diğer eşyalarımızın da karşılanmasını talep ediyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızın maddi zararımızın da karşılanmasını firma tarafından talep ediyoruz" dedi.

Bölgede esnaflık yapan Gülizar Beyaztaş "Ben sabah geldiğimde başlamışlardı daha. Kepçe operatörü oto yıkamaya girmişti ve arkadan yıkmaya başlamışlardı zaten binayı. Binanın yarısı gitmişti. Sonra bir anda kepçe yine vurdu bir yere. Bu sefer toz duman oldu. Fark etmediler galiba eve vurduklarını. Ev sahipleri çıktı bağırdı evi yıktınız dedi. Polisleri, zabıtaları da aramışlar galiba. Zaten olay biraz burada büyüdü" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi'de Yıkım Çalışması Sırasında Hasar Gören Bina Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Yıkım Çalışması Sırasında Hasar Gören Bina Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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