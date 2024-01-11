 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'ye yeni tesisler kazandırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'ye yeni tesisler kazandırılıyor

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Malkoçoğlu Mahallesi'nde Kapalı Pazar Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, Otopark, Park ve Yeşil Alan gibi fonksiyonları bulunan tesisin yapımını hızla sürdürüyor. İlçe genelinde bugüne kadar 24 yeni kültür merkezi ve hizmet tesisi kazandıran Başkan Dursun, Malkoçoğlu Mahallesi'ne yapılacak olan tesisin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.

Sultangazi\'ye yeni tesisler kazandırılıyor
11.01.2024 - 16:36,  Güncelleme: 16:44
Abone Ol

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçeye birbirinden değerli tesisler kazandırmaya devam ediyor. Malkoçoğlu Mahallesi'nde Kapalı Pazar Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, Otopark, Park ve Yeşil Alan gibi fonksiyonları bulunan tesisin yapımı hızla devam ediyor.

İlçe genelinde bugüne kadar 24 yeni kültür merkezi ve hizmet tesisi kazandıran Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bu tesislerden birini de Malkoçoğlu Mahallesi'ne kazandırıyor. Malkoçoğlu Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, Aile Sağlığı Merkezi, Otopark, Park ve Yeşil Alan projesinin inşaatı hızla devam ediyor. Malkoçoğlu Mahallesi sakinlerinin kapalı alanda rahat ve huzur içerisinde pazar alışverişi yapmasına imkan verecek bu güzel tesiste, 120 araçlık kapalı otopark bulunuyor. Tesiste ayrıca bünyesinde 122 Acil Servisinin de bulunduğu bir Aile Sağlığı Merkezi yer alıyor. Tesis çevresinde ailelerin çocuklarıyla birlikte rahatça vakit geçirebilecekleri bir park ve yeşil alan da bulunuyor.

"İlçemize bugüne kadar 24 yeni kültür merkezi ve hizmet tesisi kazandırdık"

Sultangazi'ye yeni tesisler kazandırmaya devam ettiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "İlçemize bugüne kadar 24 yeni kültür merkezi ve hizmet tesisi kazandırdık. İlçe genelinde yaptığımız bu tesislerimizle komşularımızın hayatına dokunmak, mutlu olmalarını sağlamak ve hizmete ulaşmalarını kolaylaştırmak istiyoruz. Malkoçoğlu Mahallemizde yapımı devam eden tesisimizi İnşallah en kısa sürede tamamlayarak komşularımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Abdurrahman Dursun, Malkoçoğlu, Sultangazi, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sultangazi'ye yeni tesisler kazandırılıyor - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43 Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 18:01:54. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'ye yeni tesisler kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement