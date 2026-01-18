Başkan Yıldırımkaya: "Sokak hayvanları için iş birliği ve dayanışma sürecek" - Son Dakika
Başkan Yıldırımkaya: "Sokak hayvanları için iş birliği ve dayanışma sürecek"

Başkan Yıldırımkaya: "Sokak hayvanları için iş birliği ve dayanışma sürecek"
18.01.2026 10:42  Güncelleme: 10:44
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Nazilli Hayvan Hakları Doğa Koruma Derneği üyelerini belediyeye ait hayvan barınağında ağırladı. Ziyaret sırasında, dernek üyeleri sokak hayvanlarının yaşam şartlarını inceledi ve belediyenin yürüttüğü projeler hakkında bilgi aldı.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Nazilli Hayvan Hakları Doğa Koruma Derneği üyelerini belediyeye ait hayvan barınağında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında dernek üyeleri, barınakta bulunan sokak hayvanlarının yaşam şartlarını yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldırımkaya, hayvan haklarına yönelik duyarlılık gösteren dernek üyelerine emekleri ve hayvan sevgileri dolayısıyla teşekkür etti. Sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Yıldırımkaya, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etmeyi önemsediklerini vurguladı. Başkan Yıldırımkaya, "Nazilli Hayvan Hakları Doğa Koruma Derneği üyelerini barınağımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyduk. Can dostlarımızın yaşam şartlarını yerinde inceleyen, yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi alan dernek üyelerine; duyarlılıkları, emekleri ve hayvan sevgileri için teşekkür ediyoruz. Sokak hayvanlarımız için iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

