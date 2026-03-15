Malgaç Çayı\'nda ulaşımı rahatlatan düzenleme

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Malgaç Çayı'nın Soğukkuyu mevkiinde ulaşımda yaşanan zorlukların giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerin ardından doğu-batı yönlü geçiş yeniden trafiğe açıldı.

Sultanhisar Belediyesi tarafından Malgaç Çayı'nın Soğukkuyu mevkiinde ulaşımın daha güvenli ve kolay sağlanabilmesi için çalışma gerçekleştirildi. Yapılan düzenlemeler kapsamında bölgede doğu-batı yönlü ulaşım sağlanarak vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak bir adım atıldı. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya yapılan çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Malgaç Çayı'nın Soğukkuyu mevkiinde ulaşımda zorluk yaşayan vatandaşlarımız için gerekli düzenlemeleri yaparak doğu-batı yönlü geçişi trafiğe açtık. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak adına sahada çalışmaya ve gerekli hassasiyeti göstermeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN