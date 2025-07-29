Sultanhisar\'da Yeni Hayvan Bakımevi ve Barınak Projesi Tamamlanıyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yapımına başlanan hayvan bakımevi ve barınak projesinde sona yaklaşılırken, bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya; "Hayvan barınağı projemizin ilk misafirleri saldırgan köpekler olacak" dedi.

İlçe genelinde çalışmalarına devam eden Sultanhisar Belediyesi, sokak hayvanları için de hazırladığı barınak ve bakımevi projesinde hız kesmiyor. 4 bin 209 metrekarelik alanda yapılan hayvan bakımevi ve barınak projesi kapsamında çalışmaları yerinde inceleyen Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ise sona gelinen proje sonrasında barınakta ilk olarak saldırgan köpeklerin misafir edileceğini duyurdu. İlçe nüfusu 25 binin altında olduğu için yasal zorunluluk bulunmamasına rağmen projeye öncülük eden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, barınağın yaklaşık 4 bin 209 metrekarelik bir alanda, yaklaşık 350 hayvan kapasiteli olarak planlandığını açıkladı.

Sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Yıldırımkaya; "Hayvan barınağı projemizin ilk misafirleri saldırgan köpekler olacak. İlçe nüfusumuz 25 binin altında olduğu için yasal zorunluluğumuz bulunmamasına rağmen 4 bin 209 metrekarelik alanda yaklaşık 350 hayvan kapasiteli olarak yapımına başladığımız barınak projemizde sona yaklaştık. Hisar Mahallemizde yapımı süren projemizin 500 metrekarelik kapalı alanında 8 padoklu kapalı alan, 4 ayrı acil müdahale alanı, 8 padoklu müşahede ve hasta bakım alanı, 2 padoklu karantina alanı yer alacak. İlçe halkımızın sağlığı ve güvenliği açısından yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projemizi yaklaşık olarak 15 gün içinde tamamlayarak faaliyete geçireceğiz" dedi. - AYDIN