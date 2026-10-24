Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve gıda işletmelerinde denetimlerini sürdürüyor. Gıda güvenilirliği ve tüketicilerin korunması amacıyla yürütülen kontrollerin aralıksız devam ettiği belirtildi.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde okul kantinleri ve gıda işletmelerine yönelik denetimlerin titizlikle sürdürülüyor.
Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinleri ile ilçedeki gıda işletmelerinde denetim çalışmalarına devam ediyor. Özellikle öğrencilerin gıda ürünlerine erişim sağladığı okul kantinleri başta olmak üzere işletmelerde yürütülen kontrollerle, gıda güvenliğine yönelik kuralların uygulanması ve tüketicilerin korunması amaçlanıyor. Denetimlerin, ilgili mevzuat kapsamında titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Sultanhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, okul kantinleri ve işletmelere yönelik gıda denetimlerinin aralıksız devam ettiği ifade edildi.
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