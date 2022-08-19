Başkan Şahiner, çekişle 20 bisiklet dağıttı - Son Dakika
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Başkan Şahiner, çekişle 20 bisiklet dağıttı

19.08.2022 18:39
Başkan Şahiner, çekişle 20 bisiklet dağıttı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yaz spor kurslarına katılan çocuklara çekişle 20 bisiklet dağıttı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yaz spor kurslarına katılan çocuklara çekişle 20 bisiklet dağıttı.

Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Mahmut Atalay Kapalı Spor Salonu'nda yapılan çekilişle şanslı çocuklar bisikletlerine kavuştu. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şahiner, "Çocuklarımız, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Sporla uğraşan çocuk ve gençler benim için ayrı bir yere sahip. Onların gelişimi, hayata hazırlanması açısından spor çok önemli. Teşvik amaçlı yaptığımız desteklerimiz sürekli olarak devam etmekte. Çocuklarımız istedi biz de bu çekilişi organize ettik. Onlar mutlu ya biz çok daha mutluyuz." dedi.

Çekiliş programına Başkan Abdulkadir Şahiner ile birlikte İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, belediye başkan yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Bahri Sezen, belediye meclis üyeleri İsmet Gülünay ve Ercan Şahin ile aileler katıldı.

Çekilişte 20 adet bisiklet hediyesinin yanı sıra çok sayıda voleybol, basketbol ve futbol topu da dağıtıldı. Etkinlikte çocuklara kek ve meyve suyu da ikram edildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şahiner, çekişle 20 bisiklet dağıttı - Son Dakika

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