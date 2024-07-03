Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, basın mensuplarıyla 3 aylık çalışmalarını değerlendirdi

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Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçede faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya gelerek 3 aylık çalışmalarını değerlendirdi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, 2. kez ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Mesire Kafede düzenlenen toplantıda Başkan Dere, 3 aylık süre zarfından yaptıkları çalışmaları anlattı. Yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Dere, göreve başlayalı tam 3 ay olduğunu, verdiğimiz sözleri unutmadık ve hepsini teker teker yerine getireceklerini ifade etti.

Yol, su, sosyal tesis, toplu konut, OSB, başta olmak üzere, seçimde açıkladıkları projeleri yapmak için gerekli girişimleri yaptıklarını ve halende yapmaya devam ettiklerini belirten Dere, 5 yıllık görev süresi boyunca tüm projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Başkan Dere, basın çalışanları ile bu toplantıları her 2 ayda bir yapacaklarını hatırlatarak, kamuoyunu sık sık bilgilendireceklerini sözlerine ekledi. - ÇORUM