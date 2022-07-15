İlçeyi besleyen Salman köyü ana ishale hattında sabah saatlerinde su borusu patlamış, ilçenin tamamında sular kesilmişti. Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Salman köyünde gerçekleşen ana boru arızası, ekiplerimizin yoğun çalışması sonucunda giderilmiş olup, kademeli olarak ilçeye su verilmeye başlanmıştır. Başarılı çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarıma ve anlayışınız için de değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Sungurlu'da arıza giderildi ilçeye yeniden su verildi - Son Dakika

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