Sungurlu'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Sungurlu'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Programı Düzenlendi

Sungurlu\'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Programı Düzenlendi

Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla gerçekleşen programa birçok katılımcı ile anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

16.09.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Özel İdare Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu, daire amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Fatih Kurt tarafından 'Şahsiyetimizi İmanla İnşa Edelim O'nun gibi' konulu bir konuşma sunum yapıldı.

Konuşmaların ardından program sona erdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sungurlu'da Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika

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