Sungurlu Kaymakamı Köy Muhtarlarıyla Toplantı Yaptı

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Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, ilçeye bağlı köy muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerin içme suyu şebekeleri, su sayacı takılması, kaçak ve usulsüz kullanımın engellenmesi, köylerin diğer ihtiyaç ve sorunlarını görüştü.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Kaymakamımız Mutlu Köksal başkanlığında İlçe Özel İdare Müdürlüğü konferans salonunda köylerin içme suyu şebekeleri, su sayacı takılması, kaçak ve usulsüz kullanımın engellenmesi, köylerimizin diğer ihtiyaç ve sorunlarının değerlendirilmesi maksadıyla İlçe İdare Şube Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri ve Köy Muhtarlarımızın katılımı ile toplantı gerçekleştirildi" denildi. - ÇORUM