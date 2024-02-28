Sungurlu'ya 5 Bin Metreküp Kapasiteli Su Deposu Kazandırıldı - Son Dakika
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Sungurlu'ya 5 Bin Metreküp Kapasiteli Su Deposu Kazandırıldı

Sungurlu\'ya 5 Bin Metreküp Kapasiteli Su Deposu Kazandırıldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye, ilçeye içerisinde debimetre odası ve bakiye klor odası da bulunan 5 bin metreküp kapasiteli su deposu kazandırdı.

28.02.2024 16:49  Güncelleme: 16:53
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde belediye, ilçeye içerisinde debimetre odası ve bakiye klor odası da bulunan 5 bin metreküp kapasiteli su deposu kazandırdı.

Sungurlu Belediyesi, ilçeye 5 bin metreküp kapasiteli su deposu kazandırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Altyapı çalışması tamamlanan ilçemize, 5 bin metreküplük içerisinde debimetre odası ve bakiye klor odası da bulunan gömme su deposu yaptık" dedi.

İlçenin tamamına giden içme suyu şebekelerini besleyecek olan su deposunu şehre kazandırarak çok büyük bir problemi ortadan kaldırdıklarını anlatan Başkan Şahiner, "Bu eserimiz sayesinde artık ilçemizde su sorunu yaşamayacağız inşallah. Bizim ilkemiz, önce ilçemiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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