Sünnet olan çocuklara kitap hediyesi - Son Dakika
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Sünnet olan çocuklara kitap hediyesi

02.07.2022 13:07
Sünnet olan çocuklara kitap hediyesi

Sünnet olan çocuklara kitap hediye eden Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya, "Çocuklar sünnet olduktan sonra vakitlerini ekran başında geçirmektense kitap okuyarak geçirmelidir" dedi.

Sünnet olan çocuklara kitap hediye eden Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya, "Çocuklar sünnet olduktan sonra vakitlerini ekran başında geçirmektense kitap okuyarak geçirmelidir" dedi.

Okulların kapanmasıyla birlikte yaşı gelen çocukların sünnet telaşı başladı. Günümüzün değişen alışkanlıklarıyla birlikte çocuklar artık bilgisayar, telefon, tablet gibi elektronik aletlerin başında daha fazla zaman geçiriyor. Sünnet operasyonunun ardından da boş vakti olan çocukların zamanını daha verimli geçirmesini isteyen Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya ise farklı bir yöntem uyguladı. Aileleri tarafından kendilerine sünnet için gelen çocuklara kitap hediye eden Doç. Dr. Kaya, okuma alışkanlığının geliştirilmesi konusunda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

"Dinlenme sürecini ekran başında geçirmelerindense kitap okuyarak geçirmeleri daha verimli olur"

Kendisine gelen çocuklara kitap hediye etmesi hakkında konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Coşkun Kaya, dinlenme sürecinin verimli geçirilmesini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Okulların kapanmasıyla sünnet operasyonlarımız arttı. Sünnet olan çocukların bir süre yatarak dinlenmesi gerekiyor. Bu süreyi de telefon, tablet, bilgisayar başında geçirmelerindense kitap okuyarak geçirmeleri daha verimli olur. Bende sünnet için bana gelen çocuklara öğretmen bir arkadaşımızın yazdığı kitabı hediye ediyorum. Çocukların okurken keyifli vakit geçirebileceği tarzda bir kitap veriyorum. Kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlardan itibaren oluşturulması gerekiyor. Bu alışkanlıkta bir katkımın olması benim için yeterli." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Şehir Hastanesi, Coşkun Kaya, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sünnet olan çocuklara kitap hediyesi - Son Dakika

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