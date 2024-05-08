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Şüpheli otomobilden 186 adet kaçak alkol çıktı

SİNOP - Sinop'un Gerze ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdukları otomobilden 186 adet gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gerze İlçe Emniyet ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri ilçede, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde yapılan aramada 186 adet çeşitli markalarda gümrük kaçağı içki ve alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.