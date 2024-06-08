Sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde güvenlik şeritlerinin dışında yüzerken sürat teknesinin çarptığı Ukraynalı turist hayatını kaybetti. Olayda turistin bir eli ve bir ayağı koptu. Kazanın ardından sürat teknesi kullanan kişi gözaltına alındı.

08.06.2024 20:26
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Sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde güvenlik şeritlerinin dışında yüzerken sürat teknesinin çarptığı Ukraynalı turist hayatını kaybetti.

Olay, Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünyaca ünlü plajın su sporları bölümünde güvenlik şeritlerinin dışında yüzen Heorıı Sosnov'a sürat teknesi çarptı. Çarpmanın etkisiyle adamın bir eli ve bir ayağı koptu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından yapılan incelemelerin tamamlanmasıyla, yabancı uyruklu adamın cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürat teknesini kullanan M.Ç. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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