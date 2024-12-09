Suriye'de Esad Düşüşü Sevindiriyor

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Suriye\'de bir devrin sonu! Esad, Şam\'ı terk etti

(OSMANİYE) - Osmaniye'de Beşar Esad yönetiminin düşmesine sevinen Suriyeli bir esnaf, iş yerinin önünde baklava ve karanfil dağıttı.

Osmaniye'de Kadirli yolunda ticaret yapan Suriyeli Elmuğtasım İsmail, Beşar Esad yönetiminin düşmesinden dolayı işyerinin önünde yoldan geçenlere kilolarca baklava dağıttı. Vatandaşlara karanfil de sunan İsmail, elinde Türk Bayrağı ile kutlama yaptı.