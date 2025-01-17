Suriye'de İkinci El Eşya Satışı Serbest - Son Dakika
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Suriye'de İkinci El Eşya Satışı Serbest

Suriye\'de İkinci El Eşya Satışı Serbest

Baas rejiminin devrilmesiyle Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı, seyyar satıcılar yeniden hareketlendi.

17.01.2025 12:52
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı kalktı. Seyyar satıcılar ve vatandaşlar, başkent Şam'ın işlek caddelerinde yeniden satış yapmaya başladı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle normalleşme süreci devam ediyor. Rejim döneminde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor. Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı, rejimin devrilmesiyle kalktı. Başkent Şam'da artan seyyar satıcı sayısı dikkat çekti. Suriye'nin devrik lideri Esad döneminde seyyar satıcılığa izin verilmediğini, bu nedenle hapis cezası aldıklarını ifade eden vatandaşlar, normalleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Hafız Esad döneminden bu yana ikinci el eşya satışı yasaktı"

Esad döneminde ikinci el eşya satmanın cezasının hapis olduğunu ifade eden Ömer Al Ali, "Daha önceden bırak Esad zamanını, babası Hafız Esad döneminden bu yana ikinci el eşya satışı yasaktı. Rejim, ikinci el eşyanın Suriye'ye girişini yasaklamıştı. Bahaneleri ise hastalık olacağı söyleniyordu. Ama Suriye'de üretilen plastik terliği bize 20 dolara satarlardı. Şimdi ise botları 1 dolara satın alıyoruz ve inanamıyoruz. Fiyatların bu kadar ucuz olduğuna inanamadım. Ben 6 çift ayakkabı aldım" dedi.

"Eskiden deve bir liraydı ama elimizde bir lira yoktu"

Ülkelerinin daha da gelişeceğini düşündüğünü söyleyen Muhammed Al Masri ise, "Şimdi her şey daha güzel oldu. Daha önceden bunlar yasaktı. Bu sattığımız botlar 30 dolardı. Şimdi ise insanlar akın akın ikinci el ayakkabı satın alıyor. İlerleyen zamanlarda Suriye daha da ucuzlayacak ve güzelleşecek. Eskiden deve bir liraydı ama elimizde bir lira yoktu. Elhamdülillah daha da iyi günler göreceğiz" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İHA

Hafız Esad, Politika, Ekonomi, Suriye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Suriye'de İkinci El Eşya Satışı Serbest - Son Dakika

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