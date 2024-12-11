Suriye'ye Huzur Gelmeden Orta Doğu'ya Gelmez - Son Dakika
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Suriye'ye Huzur Gelmeden Orta Doğu'ya Gelmez

Suriye\'ye Huzur Gelmeden Orta Doğu\'ya Gelmez

Doç. Dr. Mustafa Özalp, Suriye'deki huzursuzluğun Orta Doğu'ya etkilerini değerlendirdi.

11.12.2024 15:11
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Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Özalp, Suriye'ye huzur gelmeden Orta Doğu'ya huzur gelmeyeceğini söyledi.

Doç. Dr. Mustafa Özalp, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-Suriye ilişkilerinin tarihsel bağına dikkat çeken Özalp, "1. Dünya Savaşı öncesinde Yozgat neyse, Diyarbakır, Mardin, Urfa, İstanbul neyse Halep, Şam, Hama, Humus da bizim için aynı anlamı ifade etmekteydi. Suriye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok uzak bir coğrafya değil. Suriye'de emperyal güçler tarafından vekaletler savaşı yürütülmekte. Suriye'ye huzur gelmediği sürece Orta Doğu'ya huzur gelmez" dedi.

"Suriye'ye huzur ve istikrar gelmesi lazım"

Doç. Dr. Mustafa Özalp, "Suriye'ye ivedilikle huzur ve istikrar gelmesi lazım. Bunun için öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkının her alanda kalkınması lazım. Türkiye'nin ekonomik, askeri, teknoloji, bilgi teknolojileri, yapay zeka gibi birçok alanda büyümesi lazım. Bu büyümeye paralel olarak da Türkiye'nin sınırlarını genişletmesi lazım. Aksi takdirde başkaları bizim sınırlarımızı küçülteceklerdir, Türkiye'ye Irak ve Suriye üzerinden istikrarsızlık pompalayacaklardır" diye konuştu.

"ABD, Suriye'deki enerji kaynaklarıyla terör örgütlerini finanse ediyor"

Enerji rekabeti üzerinden Suriye'de yürütülen kavgaya dikkati çeken Özalp, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığının altında yatan ilk nedenin İsrail'in güvenliğini sağlamak olduğunu söyleyerek, "Diğer neden Çin'i Orta Doğu'dan uzaklaştırmak, enerji boru hatları üzerinde ABD hakimiyetini sağlamak ve kalkınmanın en önemli unsuru olan enerji güzergahlarına ABD'nin sahip olmasıdır. Bugün Deyruzor bölgesine baktığımızda PKK/ YPG yapılanmasının oldukça yoğun olduğu, Fırat'ın doğusuna baktığımızda Suriye enerji kaynaklarının önemli bir kısmını barındırdığı ve oradan çıkan enerji, petrol ve doğalgazla ABD'nin PYD/YPG gibi terör örgütlerini finanse ettiği görülmekte" dedi.

" Suriye Milli Ordusu'nun asker sayısının arttırılması gerektiği kanaatindeyim"

Özalp, Suriye Milli Ordusu'nun asker sayısının artırılması gerektiğini kaydederek, "Suriye'den Türkiye'ye gelen göçmenler, Suriye Milli Ordusu'nda profesyonel şekilde eğitilip ilerleyen yıllara yönelik El-Bab, Kamışlı, Fırat'ın doğusu gibi bölgelere daha aktif biçimde operasyon yapılabilir. İlerleyen yıllarda çıkabilecek savaşlara daha kuvvetli şekilde hazırlık yapabilmek için Suriye Milli Ordusu'nun aktif sayısını arttırmak gerekiyor. Rusya, Ukrayna ile büyük bir savaşa girdi. Rusya, insan kaynağının yetersizliğinden dolayı Kuzey Kore'den asker getiriyor. Bu nedenle Suriye Milli Ordusu'nun asker sayısının da arttırılması gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suriye'ye Huzur Gelmeden Orta Doğu'ya Gelmez - Son Dakika

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