Suriye'ye Tarihi Eser İadesi

Fransa'daki Arap Dünyası Enstitüsü tarafından ödünç alınan Suriye'ye ait tarihi eser, 15 yıl sonra başkent Şam'a getirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle eş zamanlı olarak, Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü tarafından 2011 yılında ödünç alınan 23 benzersiz Suriye'ye ait tarihi eser, 15 yıl sonra başkent Şam'a getirildi. Eserler, enstitü başkanının da yer aldığı resmi Fransız heyetinin katılımıyla Şam Ulusal Müzesi'nde düzenlenen törenle Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Mesud Bedevi ve Müze İşleri Müdürü Ammar Kennavi tarafından teslim alındı. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, normal şartlarda eserlerin iadesinin 2014 yılında planlandığı ancak geçmişteki savaş şartları ve güvenlik sorunları nedeniyle ertelendiği hatırlatıldı. Açıklamada, ülkeye yeniden güvenlik ve istikrarın gelmesiyle bu tarihi adımın atılabildiği aktarıldı. Tarih öncesi çağlardan İslam dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazeye ait olan iade edilen koleksiyonda Mari Antik Kenti'nden tapınak heykeli, Safaitik yazıtlar barındıran bir parça, Palmira dönemine ait bir av sahnesini tasvir eden friz ve antik yazıtlar, Kasr el-Hayr el-Garbi'den renkli fresk parçaları ile Rakka'daki Caber Kalesi'nden bitkisel motifli oyma kapı paneli yer alıyor.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih, tarihi eserlerin iadesine ilişkin "Suriye'nin istikrar ve bölgesel çözümlere odaklanmasıyla birlikte uluslararası açılım giderek artıyor. Batı, Suriye'deki dönüşümleri ve önümüzdeki dönemde iş birliği fırsatlarını yakından takip ediyor" dedi. Bakan Salih, eserlerin ülkeye dönüşünün Suriye'deki yeni kültürel döneme duyulan güveni yansıttığını belirterek, Suriye'nin çoğulculuk ve farklılıklar konusunda en güzel örnekleri sergilediğini vurguladı.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan tüm Suriye eserlerinin iadesi ve kültürel kimliğin korunması için uluslararası topluma, ilgili kurumlara ve yerel halka iş birliği çağrısında bulundu. - ŞAM