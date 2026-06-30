Suriyeli Öğrenciler Gönüllü Dönüş Yapıyor

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte gönüllü dönüş yoğunluğu yaşandı. Karne heyecanı yaşayan Suriyeli öğrenciler aileleriyle birlikte ülkelerine dönüyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda gönüllü geri dönüş yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan ve karnelerini alan Suriyeli öğrenciler, aileleriyle birlikte ülkelerine dönüyor.

Gümrük sahasında araç kuyruğu 1 kilometreye yaklaşırken, Türkiye'de eğitim öğretim yılını tamamlayıp karnelerini alan Suriyeli öğrenciler, aileleriyle birlikte ülkelerine dönmeye başladı; öğrencilerin yanlarında getirdikleri eşyalarla dolu valizler ve çantalar da dönüş hareketliliğine eşlik etti.

"Çevremdeki insanlar bana Türk gibi davrandı"

Suriyeli gençlerden Cafer Şular, Türkiye'de lise eğitimini tamamladığını belirterek, üniversite eğitimine Suriye'de devam edeceğini söyledi. Türkiye'ye ilk geldiğinde Türkçe bilmediğini ifade eden Şular, "İlk başta bilmiyordum, sonra Türkçe öğrendim. Burada hem okudum hem de ara ara çalıştım. Çevremdeki insanlar bana Türk gibi davrandı. Sıfırdan yeni bir dil öğrendiğim için çok mutlu oldum. Liseyi bitirdim, şimdi ülkeme dönüyor ve üniversiteyi orada okuyacağım" dedi.

"Türkiye bizi çok iyi ağırladı"

Ülkesine dönen Ömer Şular ise Türkiye'de gördüğü misafirperverliği unutmayacağını belirterek, "Türkiye bizi çok iyi ağırladı. Çok güzel günler geçirdik. Karnem de iyiydi. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karne aldıktan sonra ailesiyle birlikte gönüllü dönüş yapan minik Suriyeli Hediye Hamşo da Türkiye'ye teşekkür etti. Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda görevli personel ise Hediye Hamşo'ya karne hediyesi olarak bisküvi vererek uğurladı. - KİLİS