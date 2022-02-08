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Sürücü belgesi sınavları ilçe'de yapılacak - Son Dakika

Sürücü belgesi sınavları ilçe'de yapılacak

08.02.2022 14:40
Sürücü belgesi sınavları ilçe'de yapılacak

Çorum il merkezi'nde yapılmakta olan sürücü belgesi sınavları, Sungurlu e-sınav merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçe'de de yapılmaya başlandı.

Çorum il merkezi'nde yapılmakta olan sürücü belgesi sınavları, Sungurlu e-sınav merkezinin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçe'de de yapılmaya başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, "Elektronik Sınav Merkezi'nin Sungurlu İlçemizde açılması ile birlikte ilk sınav bugün yapıldı. E-sınav ile yapılan tüm sınavlar bundan sonra ilçemizde yapılacak. Sungurlu'ya hayırlı olsun" dedi.

Motorlu taşıt sürücü kursiyerleri, bugün 18.00 ve 19.15 saatleri arasında iki oturum şeklinde sıvana girecekler. - ÇORUM

Sürücü belgesi sınavları ilçe'de yapılacak
Sürücü belgesi sınavları ilçe'de yapılacak

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Sungurlu, Hisarcık, E sınav, Çorum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sürücü belgesi sınavları ilçe'de yapılacak - Son Dakika


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