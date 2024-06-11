Survivor Yarışmacısı Yiğit Alp Poyraz, İngiltere'ye Kaçırılan Tarihi Eserlerin Geri Getirilmesi İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Yerel

Survivor Yarışmacısı Yiğit Alp Poyraz, İngiltere'ye Kaçırılan Tarihi Eserlerin Geri Getirilmesi İçin Çağrıda Bulundu

Survivor programıyla tanınan Yiğit Alp Poyraz, Bodrum'dan İngiltere'ye kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi gerektiğini vurgulayarak sosyal medyada büyük destek aldı. Poyraz, Anadolu'dan götürülen eserlerin ait olduğu yerlerde sergilenmesi gerektiğini belirtti.

11.06.2024 23:03
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Bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor programı ile ünlenen Yiğit Alp Poyraz'ın, Bodrum'dan İngiltere'ye kaçırılan tarihi eserler ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ile destek geldi. Poyraz, Anadolu'dan götürülen eserlerin ait olduğu yerlerde sergilenmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya'nın Yedi Harikası'ndan biri sayılan Halikarnas Mozolesi'nde 1856-1857 yıllarında kazılar yapan İngiliz araştırmacı Charles Thomas Newton, kazı sırasında bulduğu kabartmaları, Mausolos ve Artemisia'nın heykellerini, dört atlı arabanın parçalarını İngiltere'ye götürdü. Bir buçuk asırdan fazla zaman önce Bodrum'dan kaçırılan ve British Museum'da sergilenen bu eserlerin geri getirilmesi için zaman zaman girişimlerde bulunulsa da henüz bir sonuç alınamadı.

Bodrum'da büyüyen ve Survivor'da iki kez Bodrum'u temsil eden Yiğit Alp Poyraz, geçtiğimiz günlerde yaptığı Londra seyahatinde gittiği British Museum'da gördüğü eserlerle ilgili bir paylaşım yaparak konuyu bir kez daha gündeme getirdi. İngiltere'ye kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu topraklarda sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Poyraz'ın paylaşımı takipçilerinden binlerce destek aldı. Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Kral Mausolos doğduğu toprakları özlemiş, Bodrum'a dönmek istiyor. Anadolu'dan ve diğer topraklardan kaçırılan eserler ait oldukları coğrafyalarda sergilenmeli. Sömürgeci zihniyeti bitmeli. 'Özel izin' ile ya da çalınarak alınan binlerce tarihi eser British Museum odalarında. Müzeyi gezerken hem çok hüzünlendim, hem çok sinirlendim. Toprağımızın eserleri, dünyanın yedi harikasından biri orada sergilenirken, Bodrumumuzda ise yalnızca Mozole'den arta kalan kırık sütunları ve mermer blokları görebilirsiniz."

Poyraz'ın paylaşımının altına çok sayıda destek yorumu gelirken, ünlü oyuncu Cemal Hünal ise yaptığı yorumda, "Bunu yazdığım için üzgünüm Poyraz ama İngilizler götürmeseydi bunlar geride kalmazdı" diyerek, kültürel mirasın korunması konusunda ülkedeki bilinç eksikliğine dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Yiğit Alp, Bodrum, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Survivor Yarışmacısı Yiğit Alp Poyraz, İngiltere'ye Kaçırılan Tarihi Eserlerin Geri Getirilmesi İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Survivor Yarışmacısı Yiğit Alp Poyraz, İngiltere'ye Kaçırılan Tarihi Eserlerin Geri Getirilmesi İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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