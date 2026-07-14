Susuz'da Yeni Hükümet Konağı Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
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Susuz'da Yeni Hükümet Konağı Restorasyonu Devam Ediyor

Susuz\'da Yeni Hükümet Konağı Restorasyonu Devam Ediyor
14.07.2026 12:05
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Susuz'da yeni hükümet konağının restorasyonu, modern kamu hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Susuz'da kamu hizmetlerinin daha modern ve sağlıklı şartlarda sunulmasını hedefleyen Yeni Hükümet Konağı restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kars'ın Susuz ilçesi kaymakamı Furkan Öztürk, yapım çalışmaları süren hükümet konağında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

İnceleme kapsamında yüklenici firma temsilcileri ve teknik ekiplerle bir araya gelen Kaymakam Öztürk, restorasyonun planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi, iş kalitesinin en üst seviyede tutulması ve vatandaşların hizmete en kısa sürede kavuşabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Yapının tarihi ve mimari dokusuna uygun şekilde yürütülen restorasyon sürecinde, hem binanın estetik görünümünün korunması hem de günümüz kamu hizmeti ihtiyaçlarına cevap verecek modern donatıların kazandırılması hedefleniyor.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından Susuz'da kamu hizmetlerinin daha düzenli, güvenli ve konforlu bir ortamda sunulması amaçlanırken, vatandaşların resmi işlemlerini tek çatı altında daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirebilmesine de önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam ettiğini belirten yetkililer, restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Yeni Hükümet Konağı'nın hem ilçenin kurumsal kimliğine değer katacağını hem de kamu hizmetlerinin kalitesini artıracağını ifade etti.

Kaymakam Furkan Öztürk ise incelemelerinin ardından emeği geçen teknik personele ve yüklenici firma çalışanlarına kolaylıklar dileyerek, çalışmaların yakından takip edileceğini belirtti. Yeni Hükümet Konağı'nın hizmete açılmasıyla birlikte Susuz'da vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin daha modern bir ortamda sunulacağı vurgulandı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Susuz'da Yeni Hükümet Konağı Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika

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