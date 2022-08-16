Susuz kalan yüzlerce dönümdeki mahsuller kurudu - Son Dakika
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Susuz kalan yüzlerce dönümdeki mahsuller kurudu

16.08.2022 23:06

Susuz kalan yüzlerce dönümdeki mahsuller kurudu Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı iki köyde, 3 bin dönüm alana ekili mahsuller kurudu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı iki köyde, 3 bin dönüm alana ekili mahsuller kurudu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Bük ve Karşı köylerinde sarımsak başta olmak üzere mısır yetiştiriciliği yapan çiftçilerin yetiştirdiği ürünler susuz kalarak kurudu. Çiftçilik ile uğraşan köy sakinlerinden Hasan Kayıkçı, sulama birliği tarafından diğer köylerdeki tarım arazilerine su verildiğini, ancak kendi köylerine su verilmediğini söyledi.

"Su vermeyeceklerse biz artık mahsul de ekmeyelim"

Su dağıtımından sorumlu birliğin kendi köylerine uzun süre boyunca su vermediğini belirten Kayıkçı, "Şu anda gördüğünüz gibi mısırlarımız ürünlerimiz hepsi yandı. Buradan Hasköy ve yetkililerine sesleniyoruz. Bizim de ürünlerimiz var. Bu su bayramdan bugüne kadar kanallar dolu bir şekilde akıyor. Biz su hattının en sonundayız. Bunlara da 'bir kere su verelim' diyen yok mu? Buradan yetkililere sesleniyoruz. Biz de beyan verdik. Bizim de beyanımız var. Beyanda 'ilk baştan başlayacak' diye maddemiz var. Biz en sondayız, bir kere de buraya su salıverin. Bizi bir duysunlar, görsünler, biz de şu suyumuzu bir kere alalım" diye konuştu.

Çiftçilik yapan Taceddin Alıcı ise, "Ben, Hasköy yetkililerine 20 dönümlük beyanname verdim. Parasını ödedim. 1 Temmuz'da bir defa su verildi bize. Sarımsağa 4 sefer su veriyorum ben" dedi.

"Bizler sulamamızı bir program dahilinde yapıyoruz"

Hasköy Sulama Birliği Teknisyeni Şahin Özdemir ise iddialar ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz sulamamızı program dahilinde yapıyoruz. 17 Ağustos tarihinde Bük köyünde sulama olacak. Bu sulama Hasköy Sulama Birliği tarafından hazırlanıyor. Resmi bir şekilde ilerliyor. Şu anda dün itibariyle köye su indi, kanal yarım idi ama akşama doğru yağışla birlikte kanal doldu. Sabaha kadar su harıl harıl boşa aktı. Allah'ın bir kulu sulamasını yapmadı. Şu anda halen su boşa akıyor. Bük köylüleri, 'her tarafımız bizim su oldu, bizler artık sulama yapmayacağız' diyerek su istemediler. Bayram tatiline girildi, yağış oldu, sel oldu. Bu yüzden sulama 18 Ağustos'a kadar açılmadı. 18 Ağustos itibariyle sulama açıldı. Bizim sistemimiz köy sırasıyla başlıyor. Bük köyünden başladık, Hasköy, Sarayköy, Karşı köy diye devam ediyor" ifadelerine yer verdi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, su, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Susuz kalan yüzlerce dönümdeki mahsuller kurudu - Son Dakika

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