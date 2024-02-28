Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor - Son Dakika
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Yerel

Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor

Bayburt'ta yeni doğan süt kuzuları, her sabah kapıların açılmasıyla annelerini bulmak için koşuşturuyor. Koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte doğan kuzular, besiciler tarafından ağıllarda bırakılıyor. Kuzulama süreci mart ayı sonuna kadar devam edecek ve yaklaşık 1,5 ay boyunca her gün anneleriyle buluşacaklar.

28.02.2024 20:07  Güncelleme: 20:14
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Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor

BAYBURT - Bayburt'ta yeni doğan süt kuzularının her sabah kapıların açılmasıyla annelerini bulmak için koşuşturmaları ortaya renkli görüntüler çıkarıyor. Süt kuzuları günde 2 defa anneleriyle buluşturuluyor.

Bayburt'ta koyunların kuzulama döneminin başlamasıyla birlikte 2024 yılının da ilk kuzuları dünyaya gelmeye başladı. Senenin ilk kuzularının doğumu küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürdü. Şubat ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken yetiştiriciler tarafından koyunlar meralarda otlatılmaya devam ediyor. Kuzulama döneminin başlamasıyla doğumu gerçekleşen koyunlar ise kuzularıyla birlikte ağıllarda bırakılıyor. Demirözü ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, merada koyun otlatırken ağılda da yeni doğan kuzulara tıpkı bir bebek gibi bakıyor. Besici Ahmet Demir, kuzulama sürecinin mart ayı sonuna kadar devam edeceğini söyleyerek, 150'e yakın koyununun kuzulayacağını belirtti.

Koyunlar gündüzleri kendilerine açık alanda oluşturulan alanda bulunurken, yavrular ise ağılda bekliyor. Sabah saatlerinde yemleri verilen koyunlar, daha sonra yavrularına kavuşuyor. Koyunlar ikinci kez akşam saatlerinde yavruları ile buluşuyor. Bu durum yavrular büyüyene kadar yaklaşık 1,5 ay boyunca her gün tekrarlanıyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anlarında ise ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.

Sürüdeki çoğu koyun yavrularını kokularından bularak emziriyor. İkiz kuzu dünyaya getiren koyunlara ise sahipleri yardımcı oluyor. İkiz kuzuların aç kalmaması için kucağına alarak annelerinin yanına götüren kadına firari kuzular da zaman zaman eşlik ediyor.

Kaynak: İHA

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