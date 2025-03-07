Süt Üreticileri Erzurum'da Maliyetlere Tepki Gösterdi, Sütü Bedava Dağıttı - Son Dakika
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Süt Üreticileri Erzurum'da Maliyetlere Tepki Gösterdi, Sütü Bedava Dağıttı

Erzurum'da süt üreticileri, artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği fiyatın altında satış yapan üreticiler, ellerindeki sütü bedava dağıtarak seslerini duyurmaya çalıştı, ancak zabıta ekipleri müdahale etti.

07.03.2025 16:31  Güncelleme: 18:19
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(ERZURUM) - Erzurum'da süt üreticileri artan maliyetlere rağmen düşük fiyatlarla süt satmak zorunda kalınca tepki gösterdi. Üreticiler, ellerinde kalan sütü cuma namazı sonrası vatandaşa bedava dağıttı, zabıta engel olmak istedi.

Artan maliyetlere rağmen düşük fiyatlarla ürünlerini satmak zorunda kalan süt üreticileri, zor bir süreçten geçiyor. Ulusal Süt Konseyi'nin 17,15 TL olarak belirlediği çiğ süt tavsiye fiyatına rağmen, Erzurum'da süt işletmeleri üreticilerden ortalama 14 TL'ye süt alıyor. Artan yem, elektrik, mazot ve işçilik maliyetleri karşısında zorlanan üreticiler, Ulusal Süt Konseyi'nin fiyat belirleme sürecinin kendilerini zarar ettirdiğini belirtti. Üreticiler, süt satışından elde ettikleri gelirle hayvanlarının bakımını ve işletmelerinin faaliyetlerini sürdüremediklerini, bu nedenle ineklerini satmayı veya kesime göndermeyi düşündüklerini dile getiriyor.

Mandıracıların tekelinde kalan üreticiler, sorunlarına çözüm bulamayınca çareyi eylem yapmakta buldu. Ellerinde kalan litrelerce sütü vatandaşlara bedava dağıtmak için Ulu Camii önüne gelen üreticiler, hayvanlarını ise kesime göndereceğini söyledi. Burada Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahalesiyle karşılaştı. Süt üreticileri ile zabıta arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Üreticilerin süt dağıtmasına izin vermek istemeyen zabıta ekiplerine çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

"Çöpe mi dökelim satamadığımız sütlerimizi?"

Çiftçi Nihat Değirmencioğlu, "Biz sütü temiz insanlarız. Denetimden geçmiş süt. Sütlerimiz elimizde kaldı, ihtiyacı olan alsın. İftarlık veriyoruz Allah rızası için. Çöpe mi dökelim satamadığımız sütlerimizi. Milletin emeğidir. Sütçüne sahip çık Erzurum. Benim öz malım. Elimle sağdım getirdim. Dağıtamazsın diyemezsiniz" diyerek zabıtaya tepki gösterdi.

Amaçlarının yetkililere demokratik şekilde seslerini duyırmak olduğunu söyleyen Değirmencioğlu, "Halkına hizmet edenin göreceği bu ise bize helal olsun. Süt kimsenin umurunda değil. Mandıracılar bunu yapamıyorsa yeni işletmecilere kapımızın açık olduğunu süt tozu fabrikalarının yapılmasını bekliyoruz. Dadaşlarımızı büyüklerimizi rahatsız ettiysek özür dileriz. Sesimizi duyurmak istedik. Erzurum'un sütünü almıyor mandıracılar. Dışarıdan gelenleri alıyorlar. Mandıracılarla bizim aramızdaki mesele. Peki biz ne yapacağız? Borcumuzu neyle ödeyeceğiz? Sütümün destek ödemesini de alamıyoruz" dedi.

"Sütümüz ayaklar altında sürünüyor"

Çiftçi Şahin Aydın ise, "Biz bu mesleğe gönül verdik. Üniversite terkim, keşke bitirseydim. Dağlarda meralarda hayvan yetiştirdik. Gördük ki boşmuş. Gecemiz gündüzümüz yok tatilimiz sigortamız yok. Sahipsiziz sahip çıkanımız yok. Erzurum'da göç var köyler boşaldı. Neden? Ürettiğimiz sütü elimizde çürütürseniz böyle olur. Ailemizle köylere gönül verdik. Köyler ayakta kalsın istedik. Sütümüz ayaklar altında sürünüyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Süt Üreticileri Erzurum'da Maliyetlere Tepki Gösterdi, Sütü Bedava Dağıttı - Son Dakika

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